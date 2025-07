Der japanische Yen zieht einige Intraday-Verkäufer an und stoppt seine Erholung von einem Zwei-Wochen-Tief gegenüber dem USD.Handelsängste halten die Anleger in Atem und helfen, tiefere Verluste für den sicheren Hafen JPY zu begrenzen, was den USD/JPY deckelt.Erwartungen, dass die Fed die Zinssätze 2025 senken wird, belasten den USD und wirken als ...

