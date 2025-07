© Foto: CFOTO - CFOTO

Nvidia ist das erste Unternehmen der Welt, das an der Börse zeitweise eine Marktbewertung von 4 Billionen US-Dollar erreicht hat. Die starke Nachfrage nach KI-Chips treiben die Aktie auf Rekordhöhen.Nvidia ist das erste Unternehmen weltweit, das zeitweise eine Marktbewertung von 4 Billionen US-Dollar erreicht hat. Der Kurs der Aktie stieg am Mittwoch um 2,8 Prozent auf 164,42 US-Dollar und durchbrach damit diese Rekordmarke. Dieser beeindruckende Aufschwung kam nach einem schwierigen Jahresbeginn, in dem Ängste über sinkende KI-Ausgaben - verstärkt durch Chinas DeepSeek und die Handelskriegsdrohungen von US-Präsident Donald Trump - den Markt belasteten. Seit Anfang 2025 ist die Aktie um …