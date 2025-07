HAMBURG (dpa-AFX) - Der Augenoptiker Fielmann setzt sich für die kommenden Jahre neue Wachstumsziele: So soll der Umsatz bis 2030 auf etwa vier Milliarden Euro gesteigert werden, kündigte das Unternehmen am Donnerstag im Vorfeld seiner Hauptversammlung in Hamburg an. Das Kerngeschäft, die Augenoptik in Europa, dürfte dabei rund ein Drittel des zusätzlichen Umsatzwachstums beitragen, während das US-Geschäft auf insgesamt rund eine Milliarde US-Dollar zulegen soll. Bei der Marge auf das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) strebt Fielmann etwa 25 Prozent an.

Das Vorgängerprogramm - die Vision 2025 - läuft unterdessen besser als gedacht. So soll das bereinigte Ebitda das ursprünglich ins Visier genommenen Ziel um voraussichtlich rund 50 Prozent übertreffen, erklärte Konzernchef Marc Fielmann. Die Prognose für das laufende Jahr bekräftigte das Unternehmen und geht weiter von einem Gesamtumsatz von bis zu 2,5 Milliarden Euro aus. Die Ebtida-Marge soll auf Konzernebene 24 Prozent erreichen. Im ersten Halbjahr wuchs der Umsatz vorläufigen Berechnungen zufolge um 12 Prozent auf 1,2 Milliarden Euro. Das bereinigte Ebitda stieg überproportional um rund 26 Prozent auf etwa 290 Millionen Euro. Die entsprechende Marge verbesserte sich von 21,1 Prozent auf etwa 23,7 Prozent.

Die endgültigen Zahlen will Fielmann im August veröffentlichen./nas/stk