EUR/GBP wird im positiven Bereich bei etwa 0,8625 in der frühen europäischen Sitzung am Donnerstag gehandelt. Die EU hofft, in den kommenden Tagen eine US-Zollvereinbarung zu erzielen.Der monatliche BIP-Bericht des Vereinigten Königreichs wird am Freitag veröffentlicht. Das Währungspaar EUR/GBP handelt mit leichten Gewinnen nahe 0,8625 während der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...