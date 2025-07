Zürich - Der Franken hat sich über Nacht zum Euro wieder etwas abgeschwächt. Dabei konnte sich die Gemeinschaftswährung wieder über die Schwelle von 93 Rappen erholen. In der Nacht war der Euro kurzzeitig bis auf 0,92995 Franken gesunken. Aktuell kostet das Euro/Franken-Paar 0,9320. Auch das Euro/Dollar-Paar hat in der Nacht etwas hinzugewonnen und geht aktuell zu 1,1738 um nach 1,1716 am Vorabend. Derweil tritt das Dollar/Franken-Paar bei Kursen ...

