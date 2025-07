Der DAX präsentiert sich in dieser Woche bisher unaufhaltsam. Gestern legte er am Nachmittag den Turbo ein und kletterte erstmals über 24.600 Punkte. Auch heute deuten sich zum Start schon wieder Gewinne an. Unterstützung kommt vor allem von der Wall Street. Dort legten vor allem die Techwerte kräftig ...