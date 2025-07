BP will bis zu 20 Milliarden Dollar durch Veräußerungen von Bereichen, die nicht mehr zum Kerngeschäft gehören, erlösen. Hierfür hat der britische Energieriese nun einen weiteren Schritt gemacht. So verkauft BP das Mobilitäts- und Convenience-Geschäft sowie seine E-Mobilitätsmarke BP pulse in den Niederlanden an das Energieunternehmen Catom.Die Transaktion umfasst rund 300 Tankstellen in den Niederlanden, 15 Ladezentren für Elektrofahrzeuge sowie das zugehörige Flottengeschäft. Finanzielle Einzelheiten ...

