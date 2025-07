Volkswagen hat die Lieferung des ID. Buzz in die USA vorerst ausgesetzt. Offen ist, wie lange VW den Export seines MEB-Vans in die Vereinigten Staaten unterbricht - und auch bei den Gründen gibt es unterschiedliche Angaben. Das erfuhr das Handelsblatt aus Konzernkreisen. Die Wirtschaftszeitung schreibt unter Berufung auf die Daten des Branchendienstleisters Marklines, dass es schon im Mai einen Exportstopp des ID. Buzz in die USA gab. Dieser Zeitpunkt ...

