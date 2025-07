Im globalen Wettlauf um die KI-Vorherrschaft formiert sich eine Achse, die etablierte Allianzen herausfordert. Es geht um mehr als nur Kapital. Es geht um die tiefgreifende technologische Basis der Zukunft. Wie die Financial Times erfahren haben will, erwägt der Technologie- und Handelskonzern Amazon aus dem US-amerikanischen Seattle eine weitere milliardenschwere Investition in seinen strategischen Partner Anthropic. Das KI-Unternehmen aus dem kalifornischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...