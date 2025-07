München / Mannheim (ots) -Die Digitalberatung valantic stärkt ihre Marktpositionierung in der Versorgungsindustrie durch den Zusammenschluss mit dem Energiewirtschaftsspezialisten UTILIGENCE. Mit der Expertise seines neuen Familienmitglieds (www.utiligence.de) kann valantic (www.valantic.com) Kundenunternehmen jetzt ein noch umfassenderes Leistungsspektrum für die digitalen Herausforderungen der Energieversorger bieten. Der Fokus liegt hierbei auf Beratungs- und Implementierungsservices zur Digitalisierung der Energiewirtschaft, sowie dem branchenspezifischen Lösungsportfolio des Software-Anbieters SAP. Zum Kundenstamm von UTILIGENCE zählen Stadtwerke und Regionalversorger ebenso wie international agierende Konzerne und spezialisierte Anbieter erneuerbarer Energien.Das Digital Consulting-, Solutions- und Software-Haus valantic verfolgt seine ambitionierten Wachstumsziele in der Energiewirtschaft ab sofort Seite an Seite mit der UTILIGENCE GmbH. Mit dem 2010 gegründeten IT-Dienstleister aus Mannheim gewinnt die valantic Familie ein erfahrenes interdisziplinäres Team hinzu, das auf IT-Beratungsleistungen sowie die Integration und Transformation von SAP-Lösungen für die Utilities-Branche spezialisiert ist.Ein Erfolgsmodell, denn der Beratungsbedarf ist hoch: Netzausbau und -digitalisierung, der Auf- und Ausbau von erneuerbaren Energien und der Wasserstoffwirtschaft, die Wärme- und Mobilitätswende - die Branche steht vor vielen Herausforderungen. Die Gewährleistung der Versorgungssicherheit bei zunehmender Regulierung und der Fachkräftemangel erhöhen den Handlungsdruck. Zugleich kämpfen viele Unternehmen mit IT-Systemen, die dringend modernisiert werden müssen, um den steigenden Kundenerwartungen an digitale Services gerecht zu werden.Diesen besonderen Marktbedürfnissen begegnet UTILIGENCE mit einem ganzheitlichen Angebot, das neben der strategischen Beratung auch die Implementierung passgenauer Technologien sowie die Begleitung von Veränderungsprozessen beinhaltet. Zum Kundenstamm zählen Unternehmen wie Stadtwerke München, die Thüga-Gruppe, SÜWAG oder der IT-Dienstleister DEMANDO.Klarer Fokus auf SAP-Technologien: Gemeinsam ganzheitlich begleitenIm Bereich der SAP-Technologien liegt der Fokus der UTILIGENCE u. a. auf der Implementierung branchenspezifischer Anforderungen mit SAP S/4HANA, SAP BTP und SAP Cloud Services. Ergänzend dazu bietet das Unternehmen umfassende Beratung zu energiebezogenen Prozessen wie den Wechselprozessen im Messwesen, der Bilanzkreisabrechnung in den Sparten Erdgas und Strom und Anpassungen am regulatorischen Rahmen der Marktrollen Messstellenbetreiber, Netzbetreiber und Lieferant. Mit Softwarelösungen wie uCheck verbessert die UTILIGENCE die Datenqualität in SAP-Systemen. Ein weiterer Fokus liegt auf der Einführung, dem Rollout und Betrieb von intelligenten Mess- und Steuerungssystemen.Die Zukunft aktiv gestalten: Management-Team bleibt an BordDie UTILIGENCE GmbH wurde 2010 von Roman Chrustowski und Thomas Marcon gegründet, die seither als geschäftsführende Gesellschafter fungieren. Beide brachten ihre langjährige Erfahrung aus verschiedenen Führungsrollen bei der SAP sowie der ABB Netzleittechnik in die gemeinsame Unternehmung ein. Auch als Teil von valantic werden die Gründer als Geschäftsführer der UTILIGENCE aktiv bleiben und den weiteren Weg des Unternehmens gestalten.Guido Schlief, Chief Commercial Officer und Partner bei valantic, sagt: "Dieser Zusammenschluss ist ein strategischer Meilenstein auf unserem Wachstumskurs im Utilities-Segment. Wie kaum ein anderer Anbieter sind wir künftig gemeinsam in der Lage, unseren Kunden mit weit über 1.000 hochqualifizierten Consultants und Developern ein lückenloses SAP-Serviceportfolio zu bieten und umfassende Transformationsprojekte federführend zu steuern."Peter Stock, Partner und Head of Utilities bei valantic, sagt: "Wir wollen in den kommenden Jahren in der Versorgungsindustrie signifikant wachsen und haben hierfür die bestmögliche Verstärkung gefunden. Mit ihrer umfangreichen Erfahrung und ausgewiesenen Expertise für die SAP-Produktpalette ergänzt die UTILIGENCE das bestehende valantic Portfolio für die Energiewirtschaft perfekt. Wir freuen uns sehr über unsere neuen Kolleginnen und Kollegen, die unsere kulturellen Werte teilen und sich mit unseren ambitionierten Zielen identifizieren."Gemeinsames Wertegerüst verbindetThomas Marcon, Gründer und Geschäftsführer der UTILIGENCE, sagt: "UTILIGENCE erkennt frühzeitig Markttrends in der Energiewirtschaft, denkt in zukunftsorientierten Geschäftsmodellen und entwickelt Ideen für neue Produkte oder Lösungen energiewirtschaftlicher Fragestellungen. Mit valantic verbindet uns ein gemeinsames Wertegerüst, das auf gelebtes Unternehmertum und starke Partnerschaften baut. Der perfekte Rahmen, um die digitale Zukunft der Branche gemeinsam zu gestalten."Roman Chrustowski, Gründer und Geschäftsführer der UTILIGENCE, sagt: "valantic verfügt über eine hohe Umsetzungskompetenz und kann komplexe Vorhaben effizient, zuverlässig und qualitätsgesichert in die Praxis übertragen. Durch den Zusammenschluss dieser beiden Unternehmen bündeln wir Innovationsstärke und operative Exzellenz. Gemeinsam entsteht ein starker Verbund, der Energieversorger bei all ihren digitalen Herausforderungen end-to-end begleiten kann."Über valanticvalantic zählt zu den am schnellsten wachsenden Digital Consulting-, Solutions- und Software-Gesellschaften am Markt. Über 500 Blue Chip Kunden vertrauen bereits auf valantic - davon 33 von 40 DAX-Konzernen sowie eine Vielzahl internationaler Marktführer. Mit mehr als 4.000 Digitalisierungs-Expertinnen und -Experten ist valantic in 18 Ländern weltweit vertreten und wird in 2025(e) voraussichtlich einen Umsatz von 650 Mio. Euro erwirtschaften.Etwa 2.000 erfolgreiche Digitalisierungsprojekte in den letzten fünf Jahren haben gezeigt, dass die Expertinnen und Experten von valantic die Herausforderungen ihrer Kunden genaustens verstehen. Von der Strategie bis zur handfesten Umsetzung verfügen diese über die notwendige Expertise, Projekte von Anfang bis Ende zu begleiten und erfolgreich zu machen. Dabei verbinden sie technologische Kompetenz mit Branchenkenntnis und Menschlichkeit.valantic berät Unternehmen zu allen Herausforderungen der Digitalen Transformation, hilft diesen, ihre Corporate Performance besser zu managen und die Potenziale von Daten und Künstlicher Intelligenz zu heben. Darüber hinaus unterstützt valantic seine Kunden dabei, die Customer Experience optimal zu gestalten, Kerntechnologien der Digitalisierung gewinnbringend einzusetzen und Unternehmensprozesse durchgängig zu optimieren. www.valantic.com/de (https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Feu.vocuspr.com%2FTracking.aspx%3FData%3DHHL%253d8141%253a9-%253eLCE4%253c-63%253f6-GLCE17.4%26RE%3DMC%26RI%3D6986784%26Preview%3DFalse%26DistributionActionID%3D234594%26Action%3DFollow%2BLink&data=05%7C02%7Cmalte.limbrock%40muc.valantic.com%7Cae4285dbea8c4b5eea8808dd9391abd5%7C023391cd533e482e8be1dec9568c1d9b%7C0%7C0%7C638828976063174032%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=LZ3OM9CenpMYlBUAFiWSeUFf65K8rOoFpDEobv6cIIw%3D&reserved=0)Über UTILIGENCEDie UTILIGENCE GmbH mit Sitz in Mannheim ist ein führender Anbieter intelligenter Energielösungen für die Versorgungswirtschaft. Seit ihrer Gründung im Jahr 2010 entwickelt das Unternehmen innovative Technologien und Dienstleistungen, die Energieversorger bei der Umsetzung nachhaltiger, effizienter und regulatorisch konformer Geschäftsprozesse unterstützen - über sämtliche Energiemarktrollen hinweg.Als anerkannter Experte für S/4 Utilities Transformationen in der Energiewirtschaft setzt UTILIGENCE Maßstäbe in der Digitalisierung und Prozessoptimierung. Mit einem interdisziplinären Team von 45 Mitarbeitenden ist das Unternehmen in der DACH-Region aktiv.UTILIGENCE versteht sich als zuverlässiger und vorausschauender Partner - mit dem Ziel, gemeinsam mit seinen Kunden eine nachhaltige und zukunftssichere Energiewelt zu gestalten. www.utiligence.de/Irrtümer und Änderungen vorbehalten.Pressekontakt:Malte Limbrock | +49 162 312 6411 | malte.limbrock@muc.valantic.comvalantic GmbH | Ainmillerstraße 22 | 80801 München | www.valantic.comOriginal-Content von: valantic GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/156917/6073720