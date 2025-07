Unterföhring (ots) -- Zweiteilige Doku "Nick und Aaron Carter: Der Preis des Erfolgs" (https://www.sky.de/serien/nick-und-aaron-carter-der-preis-des-erfolgs) ab 15. August auf Sky Sky Documentaries und auf Abruf mit Sky und WOW, Trailer hier (https://youtu.be/LZKghEh5Kp0) auf YouTube anschauen und hier (https://app.mediasilo.com/review/68651f17194b4b027b98b253) downloaden Bilder hier (https://app.mediasilo.com/review/68651e870d8f9a3bd3485f72) downloaden- Dreiteilige Doku "Boyzone: Zwischen Ruhm und Tragödie (https://www.sky.de/serien/boyzone-zwischen-ruhm-und-tragoedie)" ab 22. In der dreiteiligen Doku-Reihe "Boyzone: Zwischen Ruhm und Tragödie" (https://www.sky.de/serien/boyzone-zwischen-ruhm-und-tragoedie), die ab 22. August zu sehen ist, sprechen Ronan Keating, Keith Duffy, Shane Lynch und Michael 'Mikey' Graham offen über die Zeit des Aufstiegs und der Schwierigkeiten ihrer umjubelten Gruppe.Über "Nick und Aaron Carter: Der Preis des Erfolgs":Die Doku handelt von den amerikanischen Teenie-Herzensbrechern Nick und Aaron Carter, die alles zu haben schienen. Hinter ihren Talenten stand jedoch eine Familie, die mit psychischen Problemen, Drogenabhängigkeit und großer Vernachlässigung zu kämpfen hatte. Ihre Geschichte wird von Aarons Zwillingsschwester Angel erzählt, die die Familiendynamik enthüllt, die zum frühen Tod von drei der fünf Carter-Kinder sowie ihres Vaters führte. Die oft zauberhafte, aber letztlich sehr schmerzhafte Geschichte der Geschwister beginnt in der Kindheit, als Heimvideos das unbestreitbare Talent von Nick und Aaron offenbaren. Doch Ruhm und Reichtum gingen einher mit Rivalitäten, Eifersucht und Ausbeutung durch diejenigen, auf die sie sich am meisten verließen: ihre Eltern. Neben Angel kommen enge Freunden der Familie zu Wort, darunter Melissa Joan Hart und Scout Willis. In exklusiven Interviews äußern sich einige erstmals zu der Geschichte.Über "Boyzone: Zwischen Ruhm und Tragödie":Sie waren eine der erfolgreichsten und kultigsten Boybands aller Zeiten - doch hinter den Kulissen führten Konflikte und Rivalitäten, Verrat und Tragödien zu ihrem Auseinanderbrechen. Jetzt, dreißig Jahre später, enthüllen alle vier verbliebenen Mitglieder - Ronan Keating, Keith Duffy, Shane Lynch und Michael "Mikey" Graham sowie ihr entfremdeter Manager Louis Walsh - die Wahrheit darüber, was wirklich geschah. Sie sprechen über die außergewöhnlichen Höhen ihres kometenhaften Aufstiegs zum Ruhm und die enormen Kosten, die das Leben in einer Boyband für jeden von ihnen mit sich brachte. 