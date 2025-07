tonies hat wichtige Veränderungen in der Unternehmensführung bekannt gegeben: CFO Jan Middelhoff tritt am 31. August 2025 zurück und wird am 1. September von Hansjörg Müller abgelöst, einem Finanzveteranen von Netflix und EA. Darüber hinaus wurde Christoph Frehsee, der die erfolgreiche Expansion in Nordamerika geleitet hat, zum 1. Juli zum Chief Revenue Officer ernannt, der für die globale kommerzielle Strategie verantwortlich ist. Unabhängig davon haben wir unsere Schätzungen für das Geschäftsjahr 25 angepasst, um einen höheren Bedarf an Working Capital aufgrund der Unsicherheit über die US-Zölle widerzuspiegeln, was zu einem erhöhten Lageraufbau in den USA geführt hat. tonies hat sich bisher als widerstandsfähig gegenüber Schwankungen bei den Verbraucherausgaben und dem Verbrauchervertrauen erwiesen, und wir bekräftigen unser KAUFEN-Rating und unser Kursziel von 11,00 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/tonies-se





