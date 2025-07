FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 10.07.2025 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS WPP PRICE TARGET TO 400 (550) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES EVERPLAY PRICE TARGET TO 435 (310) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES JET2 PRICE TARGET TO 2150 (2100) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS STARTS BALTIC CLASSIFIEDS WITH 'OVERWEIGHT' - PRICE TARGET 400 PENCE - BERENBERG CUTS MOBICO GROUP PRICE TARGET TO 35 (66) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS WHITBREAD PRICE TARGET TO 3500 (3900) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES EVERPLAY PRICE TARGET TO 400 (380) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES TATE & LYLE PRICE TARGET TO 620 (600) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS WPP PRICE TARGET TO 550 (740) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES RANK GROUP PRICE TARGET TO 157 (127) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS MAN GROUP PRICE TARGET TO 255 (260) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS WH SMITH PRICE TARGET TO 1325 (1370) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES LLOYDS PRICE TARGET TO 82 (81) PENCE - 'NEUTRAL' - JEFFERIES CUTS BIG YELLOW GROUP PRICE TARGET TO 1092 (1184) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS BRITISH LAND TO 'UNDERPERFORM' (HOLD) - PRICE TARGET 298 (364) PENCE - JEFFERIES CUTS DERWENT LONDON PRICE TARGET TO 1802 (1868) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS GRAINGER PLC PRICE TARGET TO 267 (280) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS GREAT PORTLAND PRICE TARGET TO 315 (322) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS HAMMERSON PRICE TARGET TO 203 (205) PENCE - 'UNDERPERFORM' - JEFFERIES CUTS HARBOURVEST GLOBAL PRIVATE EQUITY TO 'HOLD' (BUY) - JEFFERIES CUTS LAND SECURITIES TO 'UNDERPERFORM' (HOLD) - PRICE TARGET 492 (556) P - JEFFERIES CUTS LONDONMETRIC PROPERTY PRICE TARGET TO 219 (230) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS NEWRIVER PRICE TARGET TO 87 (89) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS SAFESTORE PRICE TARGET TO 648 (715) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS SEGRO PRICE TARGET TO 693 (744) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS SHAFTESBURY PRICE TARGET TO 166 (171) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS SIRIUS REAL ESTATE PRICE TARGET TO 104 (106) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS SUPERMARKET INCOME REIT PRICE TARGET TO 73 (75) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS TARGET HEALTHCARE REIT TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 99 (100) PENCE - JEFFERIES CUTS WIZZ AIR PRICE TARGET TO 950 (1350) PENCE - 'UNDERPERFORM' - JEFFERIES CUTS WORKSPACE GROUP PRICE TARGET TO 500 (530) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES HELIOS TOWERS PRICE TARGET TO 186 (185) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN RAISES ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 2500 (2400) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES ENTAIN PRICE TARGET TO 1040 (940) PENCE - 'NEUTRAL' - RBC CUTS DIACEUTICS PRICE TARGET TO 185 (195) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES ABERDEEN GROUP PRICE TARGET TO 140 (130) PENCE - 'UNDERPERFORM' - RBC RAISES NEXT PLC PRICE TARGET TO 13200 (13000) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES SCHRODERS PRICE TARGET TO 435 (390) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS CUTS WPP PRICE TARGET TO 410 (485) PENCE - 'SELL'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

© 2025 AFX News