© Foto: Sina Schuldt/dpa

Der Frühstückstisch kommt bald nur noch von Ferrero, auf jeden Fall für alle, die es morgens süß mögen: Der Mutterkonzern von Nutella will Kellogg's übernehmen, zur Freude der Anleger: Die Aktie knallt nach oben.Da haben die Anleger sich beinahe an ihren Cornflakes verschluckt. Die Aktien von WK Kellogg's schießen am Donnerstag um fast 50 Prozent nach oben. Reuters hatte berichtet, dass der italienische Süßwarenhersteller Ferrero Rocher kurz vor einer Übernahme des Müsliproduzenten steht. Damit würden zwei der weltweit bekanntesten Konsumgüterkonzerne vereint. Die Titel des in Michigan ansässigen Unternehmens erreichten in der Spitze 26,10 US-Dollar - der höchste Stand seit der …