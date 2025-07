In der Schweiz stieg nach einem Rekordjahr 2024 die Gesamtkapazität der Photovoltaik auf 8,2 Gigawatt. Der Solarstrom liefert mittlerweile auch im Winter einen wichtigen Beitrag zur inländischen Versorgung. Die Schweiz hat 2024 so viel neue Photovoltaik zugebaut wir noch nie. Gegenüber 2023 stieg das Volumen auf fast 1800 Megawatt. Wie der Schweizer Verband Swisssolar mitteilte, handelt es sich dabei um das siebte Jahr in Folge mit einem Marktwachstum. Insgesamt waren per Ende 2024 in der Schweiz ...

