FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
COGELEC S.A. EO-,45 5TL FR0013335742
AB/FROM ONWARDS 10.07.2025 13:37 CET
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COGELEC S.A. EO-,45 5TL FR0013335742
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