Dubai - Die Fluggesellschaft Emirates will künftig auch Kryptowährungen akzeptieren. Eine entsprechende Absichtserklärung mit der Kryptobörse "Crypto.com" wurde unterzeichnet, wie die Airline am Donnerstag mitteilte.



Eine mögliche Integration in die Zahlungssysteme von Emirates werde "unter Beachtung höchster Sicherheits- und Compliance-Standards" geprüft, hieß es. Eine Umsetzung werde voraussichtlich im nächsten Jahr erfolgen. Damit wolle man "wandelnden Kundenpräferenzen" gerecht werden und gleichzeitig jüngere, technikaffine Kundensegmente ansprechen, so die Airline.



Die neue Partner-Kryptobörse von Emirates bietet neben Bitcoin auch zahlreiche andere Kryptowährungen wie Ethereum oder Litecoin, mit denen dann Flüge direkt bezahlt werden könnten. Die Fluggesellschaft zählt zu den größten der Welt.





© 2025 dts Nachrichtenagentur