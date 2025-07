Hallo zum "eMobility Update' von electrive. Kia hat endlich die Europa-Version des EV5 vorgestellt - fast zwei Jahre nach dem Marktstart in China. Das Mittelklasse-SUV muss ohne 800-Volt-Technik auskommen, soll aber mit viel Platz, ordentlich Reichweite und modernem Design punkten. Kia bringt seinen neuen Mittelklasse-Stromer EV5 auch nach Europa! Nachdem das SUV bereits Ende 2023 in China eingeführt wurde, startet es hierzulande in der zweiten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...