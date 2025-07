Zürich - Der US-Dollar hat am Donnerstag nach Arbeitsmarktdaten deutlich Boden gut gemacht. Das beherrschende Thema an den Finanzmärkten bleibt aber weiter die US-Handelspolitik. Der US-Dollar hat sich mit zuletzt 0,7985 Franken wieder der Marke von 80 Rappen angenähert. Auch der Euro hat im US-Handel deutlich nachgegeben. Die europäische Gemeinschaftswährung kostete am späten Nachmittag 1,1667 US-Dollar nach 1,1732 gegen Mittag. Das Euro/Franken-Paar ...

