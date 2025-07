Der EUR/CHF flacht am Donnerstag ab und gibt frühe Gewinne auf, da der US-Dollar aufgrund solider Arbeitsmarktdaten an Stärke gewinnt. SNB-Beamte bleiben offen für weitere Lockerungen, was die Stärke des CHF gegenüber dem Euro und dem US-Dollar verstärkt. Der technische Ausblick bleibt bärisch, da der EUR/CHF nahe dem unteren Ende seiner mehrwöchigen ...

