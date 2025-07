Paris / London / Zürich - Der britische Leitindex FTSE 100 hat am Donnerstag den allgemeinen Handelssorgen getrotzt und ist auf ein Rekordhoch geklettert. Zu verdanken war dies vor allem der Rohstoffbranche, die in der Sektortabelle ganz oben stand. Gewinne wurden ausserdem am schweizerischen Aktienmarkt verbucht, während die Börsen der Euroregion überwiegend leicht nachgaben. Der EuroStoxx 50, der Leitindex der Eurozone, beendete den Handel nicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...