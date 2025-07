NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BMW nach einer Telefonkonferenz mit Analysten vor den anstehenden Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 88 Euro belassen. Philippe Houchois sprach am Donnerstag von einem konstruktiven Ton des Calls, auch mit Blick auf das Gesamtjahr. Jede Senkung der aktuell im Raum stehenden US-Importzölle könnte die Markterwartungen mit Blick auf die Profitabilität des Münchner Autobauers steigen lassen./rob/la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2025 / 11:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.07.2025 / 11:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





ISIN: DE0005190003

