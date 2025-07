Am Donnerstag haben die Bullen nach einen schwachen Start das Steuer an der Wall Street übernommen. Damit reagieren die Anleger gelassen auf jüngsten Entwicklungen rund um neue Zolltarife. Knapp zwei Stunden vor Handelsschluss notieren der Dow Jones sowie der S&P 500 deutlich im Plus. Im Fokus stehen zudem die Papiere von Tesla, MP Materials und Kellogg. Bereits am Mittwoch hatten die US-Börsen Gewinne verzeichnet. Der S&P 500 und der Dow legten erstmals seit drei Sitzungen wieder zu, mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...