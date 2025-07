Berlin - Außenminister Johann Wadephul (CDU) hat die Vereinbarung zwischen Israel und der EU zu mehr Hilfslieferungen für Gaza als positive Entwicklung gelobt.



Es handele sich um "ein Zeichen der Hoffnung", sagte Wadephul dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". "Dieser Beschluss ist im Wesentlichen dem Druck und den Verhandlungen der Europäer, auch der Außenbeauftragten Kallas, zu verdanken."



Zugleich sei wichtig, dass endlich eine nachhaltige Lösung gefunden werde und die von der Hamas festgehaltenen Geiseln freigelassen würden. "Deshalb ist so wichtig, dass die Gespräche zwischen Israel und Hamas in Doha nun endlich in einen Waffenstillstand münden", sagte Wadephul.



Verantwortlich für die akute Situation sei Hamas mit den Angriffen vom 7. Oktober 2023 sowie dem Festhalten der Geiseln. "Gleichwohl bereitet uns die verheerende humanitäre Lage nach über zweieinhalb Jahren Kampfhandlungen große Sorge, die ich gegenüber Israel immer wieder zum Ausdruck gebracht habe", sagte Wadephul.





