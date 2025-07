© Foto: picture alliance / NurPhoto | Jaque Silva

Palantir hat vom KI-Boom und einem Megaauftrag der US-Armee profitiert. Analyst Dan Ives hebt das Kursziel in der Folge auf 160?US-Dollar - und sieht Parallelen zu Oracle. Der bekannte Tech-Analyst Dan Ives von Wedbush hat seine Palantir-Prognose deutlich nach oben angepasst. Er sieht in dem Softwareunternehmen einen der größten Profiteure des weltweiten KI-Booms. In einer Mitteilung an Investoren schreibt Ives: "Wir glauben, dass Palantir in den kommenden Jahren einen 'goldenen Weg zum nächsten Oracle' vor sich hat." Trotz hoher Bewertung zählt er das Unternehmen zu den "Hauptgewinnern der Billionenausgaben für KI in den nächsten Jahren". Ives erhöhte sein 12-Monats-Kursziel …