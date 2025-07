EUR/JPY gewinnt an Stärke und erreicht etwa 171,65 in der frühen europäischen Sitzung am Freitag. Das Währungspaar hält eine konstruktive Sicht über dem 100-Tage-EMA, jedoch könnte der überkaufte RSI-Zustand den Aufwärtstrend begrenzen. Der unmittelbare Widerstand wird bei 172,00 gesehen; die anfängliche Unterstützung liegt bei 170,00.Das EUR/JPY-Paar ...

