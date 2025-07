DJ Passagieraufkommen am Flughafen Frankfurt steigt im Juni um 2,9%

DOW JONES--Der Frankfurter Flughafen hat im Juni mehr Fluggäste abgefertigt als im Vorjahr. Wie die Betreibergesellschaft Fraport mitteilte, legte das Passagieraufkommen um 2,9 Prozent auf 5,8 Millionen zu. Das diesjährige Juni-Aufkommen habe von den Pfingstferien profitiert, die im Vorjahr bereits im Mai lagen. Insbesondere Flugreisen zu europäischen Warmwasserzielen seien aufgrund des Pfingstaufkommens stärker nachgefragt gewesen. Für die ersten sechs Monate des Jahres stand ein Plus von 1,4 Prozent auf rund 29,1 Millionen zu Buche. Das Frachtaufkommen sank im Juni um 2,3 Prozent auf 174.262 Tonnen.

Die internationalen Beteiligungsflughäfen des Konzerns wiesen teils deutliche Steigerungen der Passagieraufkommen auf. Das Aufkommen am Flughafen Ljubljana in Slowenien erzielte laut Mitteilung einen Anstieg um 10,4 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Die brasilianischen Airports Fortaleza und Porto Alegre verzeichneten mit 1,1 Millionen Passagieren aufgrund eines Sondereffekts ein deutliches Plus von 125,4 Prozent. Das Aufkommen war im Vorjahresmonat durch Überschwemmungen negativ beeinflusst. Die 14 griechischen Regionalflughäfen erzielten ein Plus von 1,3 Prozent auf 5,3 Millionen Passagiere. Das Passagieraufkommen am türkischen Flughafen Antalya legte mit rund 5,0 Millionen Fluggästen um 1,3 Prozent zu.

