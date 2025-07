München (ots) -In 3 Wochen beginnt die Saison 2025/26 in der 3. Liga mit dem Auftaktspiel Rot-Weiß Essen gegen den TSV 1860 München (am 01 August, ab 18.30 Uhr live und kostenlos bei MagentaSport). Die Löwen haben sich nominell enorm verstärkt - darunter die 2 Bundesliga-Profis, die im hochemotionalen 1860-Umfeld für Träume sorgen: im exklusiven MagentaSport-Interview sprechen Kevin Volland und Florian Niederlechner über den Wechsel zu ihrem Herzensklub, sportliche Ziele, ihr Rollenverständnis und ganz wichtig: die Heimat.Mit den großen Namen steigt auch die Euphorie seitens der Löwen-Fans. Und der Mannschaft. "Es ist ja klar, dass wir mit der Truppe auch oben angreifen wollen. Ich bin auch hierhergekommen, dass ich um den Aufstieg mitspiele", macht Ex-Herthaner Niederlechner deutlich. Ein Selbstläufer wird es allerdings nicht. "Dass wir 38 Spiele in der Liga gewinnen, ist sehr unrealistisch", fügt Kevin Volland hinzu: "Ziel ist, auf jeden Fall oben mitzuspielen und eine der stärksten Mannschaften in der 3. Liga zu werden. Definitiv." Volland predigt dennoch "Demut", erklärt zur Heimkehr: "Dass wir jetzt zu den Löwen wegen des Geldes gekommen sind, das ist ja wohl denkbar, dass es nicht so ist." Die Familie, die Heimat zählten auch zu den Gründen: "Jetzt sitzt man ab und zu mal daheim bei der Oma. Oder bei meinen Eltern im Garten. Das fühlt sich immer so an, als ob du wieder wegmusst", sagt Kevin Volland, der unter anderen für Bayer 04 Leverkusen, AS Monaco und zuletzt für den 1. FC Union Berlin aktiv war. "Klar ist auch, dass es zu 100 Prozent mein letzter Verein sein wird. Von da her ist jetzt schon die Vorfreude riesig, auch vor der Westkurve zu spielen", so Niederlechner. Ein "Kribbeln" spüren beide angesichts des Auftaktprogramms in Essen und am 2. Spieltag gegen Osnabrück (Samstag, 09. August, live).Nachfolgend Teil 1 der wichtigsten Aussagen und Clips der beiden Heimkehrer im Interview mit Alex Klich. Bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport benennen. MagentaSport zeigt auch in der neuen Spielzeit alle 380 Spiele live, 312 davon exklusiv im Pay-Angebot. Top-Fußball außerdem: FC Bayern München gegen Tottenham Hotspurs am 07.08. ab 18 Uhr im Telekom Cup. Am 09. 08. testet der 1. FC Köln gegen Atalanta Bergamo ab 15 Uhr. Beide Partien gibt's live und kostenlos bei MagentaSport.Beim TSV 1860 München hat man für die kommende Saison aufgerüstet - und wie! Mit Kevin Volland und Florian Niederlechner gelangen den Löwen zwei echte Transfer-Coups. Zusammen kommen sie auf 474 Bundesliga-Spiele (125 Tore), 158 Zweitligaeinsätze (55 Tore), Kevin Volland verfügt über Champions-League-Erfahrung und absolvierte 15 A-Länderspiele für Deutschland (1Tor). Die Vita von Florian Niederlechner: ging für den FSV Mainz 05, den SC Freiburg, den FC Augsburg und Hertha BSC auf Torejagd ging (197 Spiele, 45 Tore).Es "kribbelt" schon, "in Essen, Freitagabend, da muss es knallen" und "wir wissen gleich, wo wir stehen"Kevin Volland über das Auftaktprogramm: "In Essen, Freitagabend, da muss es knallen, da müssen wir da sein. Umso schöner ist jetzt die Vorbereitung, dass wir zusammenfinden als Team. Wir haben dann doch einige Neuzugänge bekommen und wenn wir das gut formen und von vornherein gegen Essen da sind, dann das erste Heimspiel gegen Osnabrück, ich glaube, das wird dann schon schön kribbeln, mal wieder im Grünwalder aufzulaufen."Florian Niederlechner ergänzt: "Top Auftaktprogramm. Hat mich auch richtig gefreut, dass wir gleich in Essen spielen, weil du weißt natürlich, Hafenstraße-Stadion, unglaubliche Stimmung. Ich weiß, da kommen so viele Löwen wie möglich mit. Es ist ein Freitagabendspiel, alle schauen gefühlt drauf, wird gleich ein geiles Match werden, wo wir auch gleich wissen, wo wir stehen. Dann kommt gleich Osnabrück. Freue mich natürlich auch schon riesig, mein erstes Spiel im Grünwalder, dann fahren wir nach Aachen, das sind natürlich schon drei Riesenkracher.""Easy" Verhandlungen: "Man muss dann auch nicht jeden Cent noch rauspressen"Kevin Volland über die Beweggründe für den Wechsel: "Über so vertragliche Situationen redet man ja grundsätzlich nicht. Aber, dass wir jetzt zu den Löwen wegen dem Geld gekommen sind, das ist ja wohl denkbar, dass es nicht so ist. Also ich meine, es geht um das Sportliche, um die Aufgabe und auch die persönliche Herausforderung stand immer im Vordergrund. Die Gespräche waren super. Das hat dann auch nicht so lange gedauert, weil man muss dann auch nicht jeden Cent noch rauspressen. Es war einfach eine sehr angenehme Verhandlung und dadurch, dass es eh nicht auf der Agenda stand, dass man jetzt hier so und so viel verdienen will oder muss, war das dann auch relativ easy.""Ziel ist, auf jeden Fall oben mitzuspielen und eine der stärksten Mannschaften in der 3. Liga zu werden. Definitiv."Florian Niederlechner über die Zielsetzung mit 1860 München: "Druck ist immer wichtig im Sport, im Profifußball. Wir haben eine gute Truppe. Wir können ja jetzt nicht sagen, unser Ziel ist derKlassenerhalt. Sondern wir haben eine geile Truppe. Es ist ja klar, dass wir mit der Truppe auch oben angreifen wollen. Von dem her ist das ja selbstredend. Ich bin auch hierhergekommen, dass ich um den Aufstieg mitspiele."Kevin Volland ergänzt: "Mein persönliches Ziel ist, auf jeden Fall oben mitzuspielen und eine der stärksten Mannschaften in der 3. Liga zu werden. Definitiv. Und trotzdem mit einer gewissenDemut an die ganze Sache ranzugehen. (...) Dass wir da 38 Spiele in der Liga gewinnen, ist sehr unrealistisch. Deswegen muss man dann auch schauen, wie man damit umgeht, wenn man mal ein paar Rückschläge hat, dass man da wieder gut rauskommt. Letztes Jahr war das beste Beispiel in der Saison. Du kannst auch mal Spiele verlieren, aber wenn du eine gewisse Konstanz entwickelst, bist du auch immer oben dabei. Wenn wir das hinkriegen, nicht ein halbes Jahr zu verschlafen, sondern einfach konstant unsere Hausaufgaben machen, auch zu Hause relativ stark werden, dann bist du automatisch oben dabei. Wenn wir sagen, wir wollen den Klassenerhalt schaffen, dann ist das auch falsch."Die gegenwärtige Löwen-Ekstase: "Habe ich in meiner ganzen Karriere noch nie gesehen"Florian Niederlechner über die Euphorie bei 1860 München und seinen Fans: "Das habe ich in meiner ganzen Karriere, ehrlich gesagt, noch nie gesehen. Was jetzt gerade momentan los ist, ist Wahnsinn. Wir werden alles daran setzen, dass wir die Euphorie jetzt in die Saison mitnehmen, weil der Verein schon extreme Wucht hat. Ich freue mich einfach richtig, wenn es jetzt losgeht, Grünwalder Stadion endlich aufzulaufen. Dass wir oft zusammen spielen, ich mit Kevin. "Der Link zum Clip: https://cloud.thinxpool.de/s/8BLDXbSz5pGbLRW?dir=/&openfile=trueHeimkehr, Volland kann's noch nicht greifen: "Fühlt sich immer so an, als ob du wieder weg musst"Florian Niederlechner über die Heimatverbundenheit und den bayrischen Dialekt: "Ich habe in Berlin genauso geredet wie jetzt. Nach zweieinhalb Jahren haben es die Jungs schon ein bisschen verstanden. Aber ich bin so, wie ich bin. So bin ich aufgewachsen. Warum soll ich mich verstellen? Natürlich habe ich dann schon versucht, in Interviews so zu reden, dass kein Untertitel kommt. Das wäre mir immer peinlich. (...) Letzte Woche habe ich ihn (Volland) zum Grillen eingeladen. Das konnten wir die letzten Jahre nie machen. Oder, dass Oma und Opa jetzt die ganze Zeit da sind, dass die Kinder auch mal bei Oma und Opa schlafen dürfen. Das hat es nie gegeben, seitdem wir weg sind."Kevin Volland ergänzend: "Das ist top. Ich kann es so gar nicht greifen. Weil für mich ist es immer so, der Urlaub, den ich jetzt hatte, und dann geht es ja immer wieder in die Städte, wo du gespielt hast.Und jetzt sitzt ab und zu mal daheim bei der Oma oder so. Oder bei meiner Mama. Oder beimeinen Eltern im Garten. Das fühlt sich immer so an, als ob du wieder weg musst. Aber es ist irgendwie so diese Endgültigkeit. Aber ich glaube, das dauert auch noch ein paar Monate, bis du das realisiert hast. Das ist halt einfach unbeschwerter alles. Unkomplizierter jetzt."Der Link zum Clip: https://cloud.thinxpool.de/s/8BLDXbSz5pGbLRW?dir=/&openfile=trueKontakt zu Sechzig "schon lange", "Ende 2024" erste GesprächeFlorian Niederlechner über die Verhandlungsgespräche: "Wir hatten ja schon sehr langen Kontakt mit Christian Werner, ich glaube Ende 2024 ging es los, dass wir uns das erste Mal getroffen haben. Dann war es dann schon eine lange Rückserie, bis es dann endlich soweit war. Der Kevin war ja dann der Erste, der da gemacht worden ist. Dann bin ich zum Glück noch dazugekommen und wir haben uns riesig gefreut. Wir haben in Berlin auch viel miteinander gemacht, haben natürlich viel darüber geredet und für uns ist es jetzt schon sehr, sehr schön, dass wir bei unserem Verein sind und dass wir jetzt miteinander auflaufen können."Kevin Volland über seine Sicht auf die Verhandlungen: "Ja, es war ja schon alles relativ weit bei mir dann und ein bisschen früher als beim Flo. Und dass es dann so geklappt hat, war überragend und tut ja auch einfach von der Qualität auf dem Kader sehr gut.""Es ist ja auch nicht so, dass ich jetzt zum Kevin spiele, er spielt 10 Mann aus und schießt ein Tor."Kevin Volland über die Tücken der 3.Liga: "Ich meine, ich gehe hier nicht hin und sage, ich schüttle das locker ab und die 3.Liga ist zwei Ligen drunter. Ich weiß, wie schwer die 3. Liga Ist. Ich habe mich mit vielen ausgetauscht, die in der Liga gespielt haben. Man hat es letztes Jahr bei den Sechzigern gesehen, zur Rückrunde war man Vollgas im Abstiegskampf, dann gewinnst du 3, 4 Spiele und hast sogar noch Chancen bis auf Platz 4 zu klettern. Also es ist alles möglich und umso fokussierter muss man bei jedem Spiel sein."Florian Niederlechner ergänzt: "Ich muss auch gleich sagen, da wird auch nichts unterschätzt, nur weil der Kevin und ich ein bisschen höher gespielt haben. Ich habe jetzt auch mit der Hertha oft Freundschaftsspiele gehabt gegen Drittligisten. Ich weiß, wie schwer es ist. Letztes Jahr gegen Rostock im Pokal gespielt, unheimlich schwere Spiele, da ist auch viel Qualität in den Vereinen. Es ist ja auch nicht so, dass ich jetzt zum Kevin spiele und er spielt zehn Mann aus und schießt dann ein Tor. Das wird sicher nicht der Fall sein.""Endstation 1860": "Klar ist auch, dass es zu 100 Prozent mein letzter Verein ist."Florian Niederlechner über die "Endstation 1860": "Ich sage es ja nicht so gerne, am Ende der Karriere, weil ich mich noch nicht so fühle, aber klar ist auch, dass es zu 100 Prozent mein letzter Verein wird oder ist. Es sind so viele Jungs von mir in der Kurve oder im Stadion. Darum muss ich gleich aufpassen und kriege gleich Gänsehaut, weil die Vorfreude echt riesig ist."Florian Niederlechner über seine Entscheidung pro 1860: "Es war dann auch schon so, dass im Januar, glaube ich, habe ich ja alles gekündigt in Berlin. Ich hatte im Winter schon ein, zwei Anfragen, wo ich dann aber schon gesagt habe, nee, ich will nur Sechzig machen. Von dem her war es dann klar, Familie, meine Frau mit den zwei Jungs, es war klar, die gehen nach Rosenheim, dass sie da auch an den Kindergarten gehen, dass der Große dann ein Jahr Kindergarten hat und dann kommt er in die Schule mit den Jungs. Das war mir auch sehr, sehr wichtig. Es hat einfach kein anderer Verein für uns gezählt, wir wollten von Anfang an das Projekt machen."Niederlechners Ziel: "Die ersten 3 Spiele zu gewinnen und geil zu starten."Kevin Volland hat hohe Erwartungshaltungen erlebt in seiner Karriere: "Als ich mein erstes Jahr Bundesliga hatte, wollte man auch mit Hoffenheim in die Champions League kommen. Da wurde ja dann auch viel geredet, als wir dann in die Relegation gekommen sind. Oder mein erstes Union-Jahr mit einer sehr, sehr guten qualitativen Truppe. Mit vielen guten Namen haben wir uns auch sehr, sehr schwergetan. Ich glaube, umso wichtiger und das sieht man wieder an solchen Beispielen, dass man vielleicht noch enger zusammenrücken muss, noch ein besseres Team sein muss. Vielleicht die Ziele auch ein bisschen anpassen und erstmal schauen, dass wir gut in die Saison starten."Florian Niederlechner über Druck: "Ich gehe eher so rein, gleich die ersten 3 Spiele zu gewinnen und geil zu starten. Ich habe gar keine negativen Gedanken in mir. Ich freue mich einfach, weilin Essen zum Beispiel habe ich auch noch nie gespielt. Ich kenne nur die Stimmung vom Fernseher. Ich versuche mir da keinen Druck zu machen. Natürlich wird auch medial viel auf uns abgeleitet werden. Aber ich glaube, dass wir schon Vieles gewohnt sind aus unserer Vergangenheit. Mit Freude rein und positiv sein. Und dann bin ich auch guter Dinge, dass wir eine richtig geile Saison spielen werden."Der Link zum Clip mit allen wichtigen Aussagen: https://cloud.thinxpool.de/s/8BLDXbSz5pGbLRW?dir=/&openfile=true3. Liga Saison 2025/26 komplett live bei MagentaSport - 1. SpieltagFreitag, 01. August 2025Ab 18.30 Uhr: RW Essen - TSV 1860 München (LIVE UND KOSTENLOS)Samstag, 02. August 2025Ab 13.30 Uhr in der Konferenz, ab 13.45 Uhr als Einzelspiel abrufbar: SV Waldhof Mannheim - SC Verl, FC Ingolstadt 04 - Jahn Regensburg, VfL Osnabrück - Alemannia Aachen, FC Energie Cottbus - 1. FC Saarbrücken, TSG Hoffenheim II - TSV HavelseAb 16.15 Uhr: MSV Duisburg - VfB Stuttgart IISonntag, 03. August 2025Ab 13.15 Uhr: FC Erzgebirge Aue - FC Hansa RostockAb 16.15 Uhr: FC Viktoria Köln - 1. FC SchweinfurtAb 19.15 Uhr: SV Wehen Wiesbaden - SSV Ulm 18462. SpieltagFreitag, 08. August 2025Ab 18.30 Uhr: FC Schweinfurt - Energie CottbusSamstag, 09. August 2025Ab 13.30 Uhr in der Konferenz, ab 13.45 Uhr als Einzelspiel abrufbar: TSV 1860 München - VfL Osnabrück, 1. 