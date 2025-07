NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Redcare Pharmacy mit einem Kursziel von 170 Euro auf "Buy" belassen. Martin Comtesse wertete am Donnerstag die Juni-Nutzerdaten zum E-Rezept in Deutschland aus. Sie hätten die trägeren Signale bezüglich Aktivität und App-Downloads der Quartalseckdaten aus der vergangenen Woche bestätigt, so der Experte. Aus seiner Sicht zeigt sich der Beginn des Sommerlochs. Nach der Ferienzeit müsse Redcare wieder stark durchstarten, um die Anleger zu begeistern./ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2025 / 16:53 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.07.2025 / 19:00 / ET



ISIN: NL0012044747

