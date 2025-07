Zürich - Der US-Dollar hat im frühen Handel am Freitag seine am Vortag gemachten Gewinne noch leicht ausbauen können. Aktuell kostet der Euro 1,1681 Dollar. Am Vorabend waren es mit 1,1695 Dollar noch etwas mehr. Derweil nimmt das Euro/Franken-Paar bei Kursen von 0,9312 die Marke von 93 Rappen wieder ins Visier. Kaum bewegt zeigt sich unterdessen das Dollar/Franken-Paar, das nahezu unverändert bei 0,7971 notiert. Am Vortag wurde der Dollar durch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...