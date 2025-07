EUR/GBP stärkt sich auf etwa 0,8615 in der frühen europäischen Sitzung am Donnerstag. Das britische BIP schrumpfte im Mai um 0,1% MoM, schwächer als erwartet.Die Aufmerksamkeit wird sich auf die Entwicklungen rund um die US-EU-Zollpolitik verlagern. Das Währungspaar EUR/GBP notiert in der frühen europäischen Sitzung am Freitag im positiven Bereich ...

