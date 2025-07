Die Ergebnisse von Südzucker (SZU) für das 1. Quartal des Geschäftsjahres 2025/26 waren gedämpft. Das Unternehmen meldete einen Umsatzrückgang von 16 % gegenüber dem Vorjahr, der auf eine Schwäche in allen Segmenten mit Ausnahme von Obst zurückzuführen ist, und verzeichnete einen deutlichen Rückgang des EBITDA um 58 % gegenüber dem Vorjahr auf 96 Mio. EUR und ein um 86 % niedrigeres operatives Ergebnis von 22 Mio. EUR. Die nach wie vor schwachen Zuckerpreise und die niedrigeren Preise für Ethanol, Alkohol, Stärke und Lebens-/Futtermittelprodukte belasteten das Ergebnis. SZU hatte einen langsamen Start in das 2. Quartal angesichts der immer noch gedrückten Preise und der schwachen Nachfrage, und das Management erwartet einen deutlichen Rückgang des EBITDA und des operativen Ergebnisses im 2. Vorerst bekräftigte das Management seinen Ausblick für das Geschäftsjahr 2025/26. Die Zuckerpreise werden sich voraussichtlich erst zu Beginn des nächsten Zuckerwirtschaftsjahres im Oktober 2025 erholen, unterstützt durch eine Reduzierung des zollfreien Zugangs der Ukraine zu den EU-Märkten und einen geringeren Rübenanbau in Europa. Die geopolitische Dynamik stellt jedoch weiterhin eine Herausforderung dar. Wir bleiben bei unserer vorsichtigen Haltung gegenüber SZU und warten lieber auf eine Trendwende bei den Zuckerpreisen. Daher haben wir unsere Schätzungen für das GJ 2025/26 nach unten korrigiert und nähern uns damit dem unteren Ende der Unternehmensprognose an. Dementsprechend senken wir unser Kursziel von EUR 10,00 auf EUR 9,50 und bleiben bei unserer Einstufung SELL. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/suedzucker-ag





© 2025 AlsterResearch