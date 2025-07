Mit einem satten Kursplus von mehr als +3% hat die Aktie von BMW am Donnerstag an der DAX-Spitze notiert. Das steckt hinter dem Aufschwung bei dem Auto-Wert, und darum könnte hier jetzt noch mehr Kurspotenzial drin sein. Neue Absatzzahlen Eigentlich gab es für BMW am Donnerstag wenig Positives zu vermelden. Der Automobilhersteller präsentierte seine Absatzzahlen für das zweite Quartal, wobei unter anderem ein Minus von 13% gegenüber dem Vorjahr in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...