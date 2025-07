München (ots) -"The Power". Kommt. Der erste Franz-Beckenbauer-Supercup. Kommt. Ein Jahr lang "Die Landarztpraxis". Kommt. "TV total Stand Up Club". Kommt. "Promi Big Brother". Kommt. "Guinness World Records - Die große Show der Weltrekorde". Kommt. "Die Büffels". Kommen. "The Race". Kommt. "Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)". Kommt. "Die Cooking Academy". Kommt.Und wo? Natürlich auf dem Superstreamer Joyn. Kostenlos.In der ProSiebenSat.1-Gruppe heißt es 2025/2026 weiter "Alles auf Joyn".Henrik Pabst, verantwortlich für alle Inhalte auf Joyn, ProSieben, SAT.1, Kabel Eins, Sixx, ProSieben MAXX, Kabel Eins Doku und SAT.1 GOLD: "Jedes Programm, das wir in Auftrag geben, ist ein Joyn-Programm. Mit unserer 'Alles auf Joyn'-Strategie haben wir in den vergangenen zwölf Monaten große Erfolge erzielt. Wir haben die Zahl unserer Nutzer:innen im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt. Gleichzeitig stehen unsere linearen Sender im Vergleich zum Vorjahr sehr gestärkt da. Wir werden das Zusammenspiel zwischen unseren linearen Sendern und Joyn mit gezielten Entscheidungen für Programme weiter optimieren. Wir setzen stark auf lokale Programme. Wir bauen Partnerschaften und Allianzen aus. Und stärken mit strategischen Deals das Angebot an US-Fiction. Darüber hinaus haben wir mit der Handball-WM der Männer und Frauen, den Basketball-Welt- und Europameisterschaften der Frauen und Männer, der Eishockey-WM, und den Bundesligarechten viele Sport-Programme, die zu der linearen Ausstrahlung auf unseren linearen Sendern die Live-Nutzung auf Joyn exponentiell befeuern."Starpower auf Joyn. Michelle Hunziker und Jörg Pilawa suchen Rekorde. Amira Aly und Christian Düren den dümmsten Promi. Und Anette Frier nach Antworten. Henrik Pabst: "Wir sind sehr stolz darauf, dass wir mit vielen wunderbaren Künstlerinnen und Künstlern exklusiv zusammenarbeiten. Joko Winterscheidt, Klaas Heufer-Umlauf, Heidi Klum, Jörg Pilawa und Matthias Opdenhövel, mit denen wir unsere Exklusivverträge frisch verlängert haben, stehen mit vielen anderen wunderbaren Künstler:innen, Journalist:innen und Entertainer:innen für unsere Zukunft."Alles auf Joyn. Doppelte "Power" mit Reality und Creator-OriginalsJoyn x Creators = A Match made in Heaven. Für die ganz junge Zielgruppe setzt der Superstreamer Joyn im zweiten Halbjahr 2025 mit zehn neuen Creator-Programmen neue Maßstäbe. Ein besonderes Highlight startet im September: Bei "Race across America - Team no limits" nehmen acht Creator:innen darunter Stars wie Fritz Meinecke (2,8 Millionen Follower auf YouTube, Erfinder von "7 vs. Wild"), Ann-Kathrin Bendixen (237k Follower bei YouTube) und Deutschlands wohl bekanntester Sport-Junkie Joey Kelly am härtesten Rad-Langstreckenrennen der Welt quer durch 13 Staaten der USA teil. Im Oktober werden Lebensträume wahr: Creator maxxpane (1,5 Millionen Follower bei YouTube) hilft in "Dream Kitchen" einem seiner Fans dabei, sein erstes eigenes Restaurant zu eröffnen. Und bereits jetzt ist klar: Der Joyn-Ausnahmeerfolg "The Race" von und mit YouTuber Dave geht 2026 in eine neue Staffel. Außerdem erwarten die Zuschauer:innen auf Joyn im zweiten Halbjahr zahlreiche Reality-Kracher, allen voran "The Power" (1. September). In 50 Folgen geht es bei den prominenten Kandidat:innen täglich nur um eine Frage: Wer intrigiert am erfolgreichsten, wer setzt seine Macht zielführend ein und gewinnt am Ende 40.000 Euro? Dazu kommen neue Folgen der Reality-Hits "Good Luck Guys" (Juli), "Das große Promi-Büßen" (Oktober), "Forsthaus Rampensau Germany" (November) und "Reality Backpackers" (Dezember). Und last but not least: Schon im Oktober warten neue Folgen von "Das Duell um die Geld" mit Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf auf die Zuschauer:innen.Alles auf Joyn. SAT.1 geht mit Michelle Hunziker und Jörg Pilawa live auf RekordjagdSAT.1 bleibt sich treu und zeigt in der neuen Season all das, was die Zuschauer lieben - und davon noch mehr. SAT.1-Senderchef Marc Rasmus: "SAT.1 steht mehr denn je für Verlässlichkeit. Dazu gehören kulinarischer Genuss am Mittwoch, clevere Quizshows am Donnerstag und große Familienunterhaltung am Wochenende: Am 29. und 30. August legen wir 'Guinness World Records - Die große Show der Weltrekorde' neu auf und zeigen sie als großes Live-Event über zwei Abende - mit spektakulären Rekorden und unserem Wunsch-Moderatoren-Duo Michelle Hunziker und Jörg Pilawa."Fanliebling um 19:00 Uhr: "Die Landarztpraxis" gibt's 2026 ein ganzes Jahr lang! Joyn und SAT.1 zeigen 240 neue Serien-Folgen.Serienstars in der Prime Time: Annette Frier spielt Annette Frier in den Wechseljahren. Joyn und SAT.1 zeigen die neue Comedy-Serie "Frier & 50 - Am Ende meiner Tage" im Herbst. In der Neuauflage von "Der letzte Bulle" muss sich der tot geglaubte Polizist Mick Brisgau (Henning Baum) ins Leben zurückkämpfen. Die acht Episoden der ersten von Prime Video und SAT.1 gemeinsam beauftragten Serie laufen im Winter 2025 auf Joyn und in SAT.1. Der wohl erfolgreichste TV-Schäferhund der Welt kehrt 2026 zurück. Im Team von "Kommissar Rex" ermitteln Maximilian Brückner, Ferdinand Seebacher und Doris Golpashin.Am Mittwoch machen köstliche Kuchen und leckere Löffel Appetit auf mehr: Enie van de Meiklokjes, Bettina Schliepharke-Burchard und Christian Hümbs suchen ab dem 13. August nach Deutschlands bestem Hobbybäcker in "Das große Backen". Die Schweizer Starköchin Elif Oskan und der Hamburger Starkoch Steffen Henssler küren mit Tim Raue und Alexander Herrmann in "The Taste" den besten Löffel. Im Frühjahr 2026 überraschen Stars wie Jeanette Biedermann und Jan Hofer mit ihren Kochkünsten in "Promi Taste" das bewährte Jury-Team aus Alex Kumptner, Alexander Herrmann, Tim Raue und Frank Rosin.Großer Musik- und Rätsel-Spaß am Donnerstag: "Hast du Töne?", moderiert von Matthias Opdenhövel, geht bereits am 17. Juli in die nächste Staffel. Ab dem 28. August folgt "Das 1 % Quiz" mit Jörg Pilawa. Mit "The Connection" hat SAT.1 in der Herbstsaison eine ganz neue Quizshow im Programm. In sechs Folgen fragt Matthias Opdenhövel: "Wer knackt die Verbindung?" und gewinnt am Ende 25.000 Euro?Mit Paul Ronzheimer dreht SAT.1 derzeit neue Folgen von "Wie geht's, Deutschland?" für 2026 und baut die Zusammenarbeit mit dem ausgezeichneten Journalisten weiter aus.Reality-Hits für SAT.1 und Joyn: "Promi Big Brother" startet am 6. Oktober. Eine neue Staffel "Promis unter Palmen" gibt's 2026.Alles auf Joyn. ProSieben spielt mit Joko & Klaas und tischt eine Serie aufIt's Showtime. Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf veranstalten im Herbst live irgendwo in Deutschland "Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)". Zudem kämpfen sie zum letzten Mal auf Joyn und ProSieben um den Weltmeistertitel in "Das Duell um die Welt - Team Joko gegen Team Klaas". It's Paartime. Amira Aly und Christian Düren moderieren zum ersten Mal gemeinsam eine Show und suchen am Fun-Montag "Deutschlands dümmster Promi". Im Anschluss versuchen Reality-Paare in der Kult-Gameshow "Crash Games" die verrückten Parcours mit so wenigen Bruchlandungen wie möglich zu bezwingen. It's Realitytime. Jäger und Gejagte: Im neuen Reality-Abenteuer "The Hunt" (AT) ist 2026 der Name für die teilnehmenden Promis Programm. It's Infotime. Linda Zervakis geht Fragen zum Thema Sicherheit nach. Jenke von Wilmsdorff geht offline. Thilo Mischke geht auf Dikta-Tour. Joyn und ProSieben zeigen insgesamt fünf neue Prime-Time-Reportagen in einer langen Factual-Strecke im Herbst.It's Sportstime. Neben den Deutschland-Spielen der Eishockey-Weltmeisterschaft 2026 übertragen Joyn und ProSieben ab 2027 die WM-Spiele der deutschen Handballer sowie ab 2026 die WM- und EM-Spiele der Basketballer. It's Dailytime. Die neue Serie "Die Cooking Academy" serviert den Zuschauer:innen im Winter täglich ein Festmahl. It's Klautime. "Wer stiehlt mir die Show?". Karoline Herfurth, Olli Dittrich und Olli Schulz wollen Joko Winterscheidt seine Show abluchsen. It's Lachtime. Chris Tall bringt mit seinem Liveprogramm das ausverkaufte Volksparkstadion in Hamburg zum Lachen - und im Herbst das Joyn- und ProSieben-Publikum. Später meldet er sich mit einer neuen Comedy-Show in der Prime Time. Sebastian Pufpaff lädt in den "TV total Stand up Club", am Dienstag, 19.8., nach "TV total".ProSieben-Senderchef Hannes Hiller: "'We love to entertain you' ist für ProSieben mehr als nur ein Claim. WLTEY ist unser Antrieb und unser Versprechen, das wir 2025/2026 im perfekten Zusammenspiel mit Joyn erfüllen wollen. Mit Show, Info, Fiction, Reality, Comedy und Sport. Mit unserer einzigartigen ProSieben-Family, unseren Moderator:innen, Künstler:innen und Journalist:innen. Mit Verlässlichkeit und Überraschung. Und ich verspreche: Da kommt noch mehr ..."Alles auf Joyn. Kabel Eins schickt Rosin & Kumptner auf "Mission Mittendrin!""Kabel Eins startet mit frischen Programmimpulsen und bestem Factual Entertainment in die neue TV-Saison", kündigt Senderchef Felix von Mengden an. "Neben unseren Premium-Marken wie 'Rosins Restaurants', 'Achtung Abzocke' und 'Morlock Motors' bieten wir unseren Zuschauern neue Eigenproduktionen am Donnerstag um 20:15 Uhr und 22:15 Uhr. Zudem bauen wir unsere True-Crime-Strecke mit insgesamt sechs neuen Programmen in der Prime Time weiter aus."Sein Markenzeichen: ein rotes Cap mit weißen Hörnern. Sein größter Hit: "Johnny Däpp". Sein Name: Lorenz Büffel. Er rockt die größten Bühnen zwischen Mallorca und Gelsenkirchen. Zuhause als erfolgreicher Malle-Auswanderer kann er auch überraschend anders. "Die Büffels - Zwischen Palmen, Party und Kinderzimmer" starten am Donnerstag, 7. August 2025, um 22:15 Uhr bei Kabel Eins durch - laut und ohne Bremse.Auf der Reeperbahn nachts um halb zwei ... Was passiert, wenn zwei Spitzenköche auf dem Hamburger Kiez die Nacht durcharbeiten, für eine türkische Hochzeit hunderte Gäste mit Baklava verköstigen oder auf einem Marineschiff anheuern müssen? In "Rosin & Kumptner - Mission Mittendrin!" begeben sich Frank Rosin und Alex Kumptner im Herbst in unbekannte Lebenswelten. Der eine stellt dem anderen eine Aufgabe. 