USD/CAD steigt, nachdem US-Präsident Trump einen Brief an Kanada gesendet hat, in dem ein Zollsatz von 35 % diktiert wird.Trump erwägt auch, den allgemeinen Zollsatz von 10 % auf "15 % oder 20 %" zu erhöhen.Investoren warten auf die kanadischen Arbeitsmarktdaten für Juni.Das Paar USD/CAD gibt während der europäischen Handelszeit am Freitag einige seiner ...

Den vollständigen Artikel lesen ...