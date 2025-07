Der Exekutivvorstand der Europäischen Zentralbank (EZB), Fabio Panetta, argumentierte am Freitag, dass die EZB die Geldpolitik weiter lockern sollte, wenn sich die Abwärtsrisiken für das Wachstum verstärken und den Desinflationsprozess unterstützen, so Reuters.Wichtige Erkenntnisse"Der geldpolitische Ansatz in den kommenden Monaten muss flexibel und ...

