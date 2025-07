FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 11.07.2025 - 11.00 am



- BARCLAYS REINITIATES LONDONMETRIC PROPERTY WITH 'OVERWEIGHT' PRICE TARGET 225 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES JUPITER FUND PRICE TARGET TO 110 (90) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN CUTS NATWEST PRICE TARGET TO 585 (593) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES QUILTER PRICE TARGET TO 160 (153) PENCE - 'NEUTRAL' - HSBC CUTS GSK PRICE TARGET TO 1120 (1170) PENCE - 'REDUCE' - JEFFERIES CUTS VICTREX PRICE TARGET TO 830 (1060) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN RAISES RELX PRICE TARGET TO 4890 (4630) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY CUTS VISTRY PRICE TARGET TO 670 (700) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES ENDEAVOUR MINING TARGET TO 2890 (2720) P - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES JUPITER FUND TO 'EQUAL-WEIGHT' - PRICE TARGET 130 PENCE - MORGAN STANLEY REINITIATES AVIVA WITH 'OVERWEIGHT' - PRICE TARGET 680 PENCE - ODDO BHF STARTS SAGE GROUP WITH 'OUTPERFORM' - PRICE TARGET 1550 PENCE - UBS CUTS SSP GROUP TO 'SELL' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 170 (165) PENCE - UBS RAISES JET2 PRICE TARGET TO 2000 (1900) PENCE - 'BUY'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

© 2025 AFX News