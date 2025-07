Nach einem ersten kleinen Ableger im texanischen Austin plant Tesla die Einführung seines Robotaxi-Diensts auch in Kalifornien und Arizona. Dazu hat das Unternehmen behördliche Schritte eingeleitet. Parallel schreibt Tesla-CEO Elon Musk von einem baldigen Einsatz in der Bucht von San Francisco. Musk kündigt auf der Plattform X an, dass die Tesla-Robotaxis "wahrscheinlich in ein oder zwei Monaten" in der Bay Area von San Francisco im US-Bundesstaat ...

