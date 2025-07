Für den E-Autobauer sind es turbulente Zeiten in Europa. Während die Verkaufszahlen in wichtigen Märkten wie Deutschland einbrechen, zeigt sich ein Land unbeeindruckt von den kontroversen rund um CEO Elon Musk und sorgt für beeindruckende Zuwächse: Norwegen.Im Juni verzeichnete Tesla in Norwegen einen Anstieg der Neuwagenverkäufe um 54 Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf 7.158 Fahrzeuge, wie Daten des norwegischen Straßenverbands belegen. Angetrieben wurde dieser Erfolg vor allem durch eine massive ...

Den vollständigen Artikel lesen ...