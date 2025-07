Zürich - Am Schweizer Aktienmarkt geht es am Freitag mehrheitlich bergab. Dabei verlaufe das Geschäft bei verhaltenen Umsätzen in geordneten Bahnen, heisst es von Händlern. Vor dem Wochenende, an dem so vieles passieren könne, und nach einer bisher eigentlich erfreulichen Börsenwoche schalteten die Anleger einen Gang zurück und strichen Gewinne ein. Die Unsicherheit bezüglich der neuen Zolltarife sei einfach zu gross, heisst es weiter. US-Präsident ...

