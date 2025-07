Angesichts der gesunkenen Preise für Photovoltaik-Anlagen und Speicher sowie zusätzlicher Einsparungen durch Netzoptimierung bei den Stromkosten lohnt sich die Investition für Privathaushalte so sehr wie nie. Dies rechnet Solarwatt in seiner Analyse vor. Die Nachfrage nach privaten Photovoltaik-Dachanlagen hat sich in den vergangenen Monaten spürbar abgekühlt. An der Rentabilität der Investition kann es nicht liegen, wenn man der Analyse des Dresdner Photovoltaik-Unternehmens Solarwatt folgt. Sie kommt zu dem Ergebnis: "Die Anschaffung einer eigenen Photovoltaik-Anlage hat sich für Hausbesitzer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...