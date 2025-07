Zürich - Der US-Dollar hat am Freitagvormittag in engen Spannen bewegt. Aktuell kostet der Euro 1,1685 Dollar. Das ist nur unwesentlich mehr als am Morgen (1,1681). Es ist aber weniger als am Tag zuvor, als der Greenback durch starke US-Arbeitsmarktdaten gestützt worden war. Die Daten sprechen eher gegen baldige Leitzinssenkungen durch die US-Notenbank Fed. Dies stützt tendenziell den Dollar. Derweil bleibt für das Euro/Franken-Paar bei Kursen von ...

