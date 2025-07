EQS-Ad-hoc: Covestro AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung

Covestro AG: Prognose für 2025 gesenkt



11.07.2025 / 13:14 CET/CEST

Covestro senkt seine Prognose für EBITDA, Free Operating Cash Flow (FOCF) und Return on Capital Employed über dem gewichteten Kapitalkostensatz (ROCE über WACC) für das Geschäftsjahr 2025. Dies resultiert aus einer weiter schwachen Gesamtkonjunkturlage ohne Anzeichen einer kurzfristigen Erholung.



Covestro passt seine Prognose für das Geschäftsjahr 2025 wie folgt an:

Das EBITDA wird zwischen EUR 700 Mio. und EUR 1.100 Mio. erwartet. Der bisherige Ausblick ging von einem EBITDA zwischen EUR 1.000 Mio. und EUR 1.400 Mio. aus. Der Konsensus erwartete für diese Kennzahl EUR 931 Mio. Der Free Operating Cash Flow (FOCF) wird zwischen EUR -400 Mio. und EUR +100 Mio. erwartet. Der bisherige Ausblick ging von einem FOCF zwischen EUR 0 Mio. und EUR 300 Mio. aus. Der Konsensus erwartete für diese Kennzahl EUR 106 Mio. Der Return on Capital Employed über dem gewichteten Kapitalkostensatz (ROCE über WACC) wird zwischen -9 und -5 Prozentpunkten erwartet. Der bisherige Ausblick ging von einem ROCE über WACC zwischen -6 und -3 Prozentpunkten aus.

Die Treibhausgasemissionen, gemessen an den CO 2 -Äquivalenten, werden unverändert zwischen 4,2 Mio. Tonnen und 4,8 Mio. Tonnen erwartet.



Im zweiten Quartal 2025 erzielte Covestro ein vorläufiges EBITDA in Höhe von EUR 270 Mio., das damit im Rahmen des bisherigen Ausblicks zwischen EUR 200 Mio. und EUR 300 Mio. liegt. Dies wurde begünstigt durch die Auflösung von Bonusrückstellungen in Höhe von EUR 43 Mio. im Zuge der reduzierten Gesamtjahresprognose. Der Konsensus erwartete für diese Kennzahl EUR 220 Mio.



Der Finanzbericht zum zweiten Quartal 2025 wird am 31. Juli 2025 veröffentlicht.



