© Foto: Avishek Das - SOPA Images via ZUMA Press Wire

Das chinesische KI-Startup Zhipu erwägt einen Börsengang in Hongkong statt in Festland-China. Die Emission könnte 300 Millionen US-Dollar einbringen und Zhipu als globalen OpenAI-Konkurrenten stärken.Das chinesische KI-Start-up Zhipu zieht es offenbar in Erwägung, seinen für dieses Jahr geplanten Börsengang (IPO) nicht in Festland-China, sondern in Hongkong durchzuführen. Dies berichten mit der Angelegenheit vertraute Quellen gegenüber Bloomberg. Das von großen Investoren wie Alibaba und Tencent unterstützte Unternehmen steht in Verhandlungen mit Finanzberatern, um eine Aktienemission zu prüfen, die etwa 300 Millionen US-Dollar einbringen könnte. Ursprünglich hatte sich Zhipu auf einen …