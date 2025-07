wO Börsenlounge: AMD | MP Materials | Norwegian Air Shuttle - OpenAI greift die "Magnificent 7" an

Noch vor dem Smartphone von OpenAI kommt wohl ein Browser des KI-Spezialisten auf den Markt. Laut Reuters soll er noch diesen Monat an den Start gehen, Müssen sich Alphabet und Apple jetzt warm anziehen?Neue handelspolitische Spannungen zwischen den USA und ihren wichtigsten Wirtschaftspartnern setzen die Finanzmärkte unter Druck. Auslöser sind jüngste Aussagen von US-Präsident Donald Trump, der erneut mit Strafzöllen drohte. Eine Entwicklung, die Investoren mit wachsender Sorge beobachten. Nach einer Phase kräftiger Kursgewinne rückt damit wieder Unsicherheit in den Fokus. Insbesondere in Europa sorgt die protektionistische Rhetorik aus Washington für Irritationen, da sie eine Eskalation …

