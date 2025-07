Überraschend starke Zahlen vorgelegt, eine Dividende angekündigt, den Ausbruch geschafft - es könnte in der Tat schlechter laufen für Norwegian Air Shuttle und die Anteilseigner des norwegischen Billigfliegers. Die Aktie präsentiert sich aktuell in einer sehr guten Verfassung, dementsprechend zieht auch der jüngste empfohlene Turbo-Long weiter an.

Den vollständigen Artikel lesen ...