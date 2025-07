Tesla Canada hat den Preis für das Model Y um 20.000 kanadische Dollar gesenkt - also genau auf jenen Preis, den Tesla vor den Zoll-Streitigkeiten bis zu diesem Frühjahr erhoben hatte. Einige Faktoren deuten darauf hin, dass die in Kanada verkauften Model Y künftig nicht mehr aus den USA kommen - sondern aus Grünheide. Im kanadischen Tesla-Konfigurator wird das Model Y Long Range All-Wheel Drive nun wieder für 64.990 CAD gelistet, also für umgerechnet ...

