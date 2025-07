Die Arbeitslosenquote in Kanada fällt im Juni auf 6,9 %.USD/CAD zieht sich nach der Datenveröffentlichung in den Bereich von 1,3650 zurück. Statistics Canada gab am Freitag bekannt, dass die Arbeitslosenquote in Kanada im Juni auf 6,9 % gesunken ist, was unter den Markterwartungen liegt. Die Nettoveränderung der Beschäftigung übertraf die Schätzungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...