Baden-Baden - Alex Warren steht mit "Ordinary" weiterhin an der Spitze der offiziellen deutschen Single-Charts. Das teilte die GfK am Freitag mit.



RAF Camora und Apache 207 landen mit "Jupiter" direkt auf Rang zwei. Zartmann komplettiert das Podium mit "Tau mich auf".



Der Hype um den Netflix-Film "KPop Demon Hunters" befördert die dazugehörige Musik in den Album-Charts von Rang sieben auf eins. Es ist der erste Soundtrack seit "Fifty Shades Of Grey - Befreite Lust" aus dem Jahr 2018, der die Hitliste anführt. Dem Schlagersänger Ross Antony gelingt mit "100 Jahre gute Laune" an zweiter Stelle der höchste Neueinstieg. Bruce Springsteens Zusammenstellung "Tracks II: The Lost Albums" rutscht an die dritte Position.



Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab.





