Die LVMH-Aktie konnte in den letzten zehn Handelstagen um +14% zulegen und damit endlich die lang ersehnte Trendwende schaffen. Am Freitagmorgen geht es aber um -2% mit dem Kurs des französischen Luxusgüterkonzerns nach unten. Gerät die Trendwende nun schon wieder in Gefahr? Gute Nachrichten Eigentlich dürfte die Trendwende der LVMH-Aktie nicht in Gefahr geraten, denn es gibt positive Nachrichten - sowohl vonseiten des Marktes als auch vonseiten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...